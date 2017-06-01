عاجل..بعد دهس مُصلين بلندن: سيارة تدهس محتفلين بعيد الفطر في نيوكاستل ﻿

"شوف تيفي"
كشفت وسائل إعلام بريطانية، قبل قليل من يومه الأحد ،أن سيارة اندفعت باتجاه جمع من المحتفلين بعيد الفطر المبارك بمدينة نيوكاسل البريطانية، لتدهس عدد منهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن سيارات الإسعاف، هرعت إلى موقع الحادث ومروحيات الشرطة، فيما تستبعد الشرطة أن يكون دافعًا إرهابيًا وراء الواقعة.
West road, Newcastle pic.twitter.com/jhjzHJODkK— Harris (@MrHarrisAhmed) 25 juin 2017
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