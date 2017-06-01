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هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة في آخر يوم من رمضان بهذه المناطق

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 11:12 هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة في آخر يوم من رمضان بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة في آخر يوم من رمضان بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، طقسا حارا إلى جد حار بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس، فيما ستبقى الأجواء حارة نسبيا بباقي جهات

"شوف تيفي"


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، طقسا حارا إلى جد حار بداخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وداخل منطقة سوس، فيما ستبقى الأجواء حارة نسبيا بباقي جهات البلاد.

ويرتقب نمو سحب غير مستقرة خلال الزوال فوق مرتفعات الأطلس وشمال المنطقة الشرقية مع نزول زخات مطرية رعدية ومتفرقة.

وعدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالسواحل الوسطى، وصافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء الأخرى.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية وسهول المحيط الأطلسي الممتدة شمال آسفي والواجهة المتوسطية والسواحل الجنوبية، وما بين 24 و28 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والحوز واللوكوس والغرب، وستكون ما بين ما بين 28 و33 درجة بداخل الشياظمة وسوس والجنوب الشرقي للمملكة وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية ومنطقة سوس، وما بين 37 و42 درجة بالشياظمة وعبدة وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والحوز وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والمنطقة الشرقية، وما بين 31 و36 درجة بمناطق الغرب واللوكوس وغرب الريف وداخل الشاوية ودكالة وبالقرب من السواحل الوسطى، وستكون ما بين 26 و31 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل الشمالية والجنوبية للمحيط الأطلسي.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج البوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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المغرب شوف تيفي الحرارة البحر سوس مديرية الأرصاد الجوية

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