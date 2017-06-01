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عاجل..انفجار يهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر وسقوط عشرات القتلى

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 11:07 عاجل..انفجار يهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر وسقوط عشرات القتلى | دولي
عاجل..انفجار يهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر وسقوط عشرات القتلى
كشفت وسائل إعلام عربية، قبل قليل من يومه الأحد الذي تعيش فيه مجموعة من الدول العربية أجواء خاصة بمناسبة عيد الفطر، أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام عربية، قبل قليل من يومه الأحد الذي تعيش فيه مجموعة من الدول العربية أجواء خاصة بمناسبة عيد الفطر، أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في ثاني انفجار في ريف إدلب قرب الحدود السورية مع تركيا.

وحسب قناة "سكاي نيوز" بالعربية فإنه تمكن من توثيق القتلى والجرحى من بينهم أطفال في ثاني انفجار يقع بسيارة مفخخة والذي استهدف سوقا ببلدة الدانا، مشيرة إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب خطورة حالات بعض المصابين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تركيا المرصد السوري الانفجار

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