 عاجل.. زلزال قوي هز وسط اليابان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة في آخر يوم من رمضان بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة في آخر يوم من رمضان بهذه المناطق

عاجل..انفجار يهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر وسقوط عشرات القتلى | دولي

عاجل..انفجار يهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر وسقوط عشرات القتلى

عاجل.. زلزال قوي هز وسط اليابان | دولي

عاجل.. زلزال قوي هز وسط اليابان

هولاندا ترد على المغرب...بلاغكم غير مفهوم وغير ضروري | بوليتيك

هولاندا ترد على المغرب...''بلاغكم غير مفهوم وغير ضروري''

بالوثيقة...وضع المئات من أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات وتعويضهم بالمتعاقدين | بوليتيك

بالوثيقة...وضع المئات من أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات وتعويضهم بالمتعاقدين

تزامنا والمجلس الوزاري...المناداة على عدد من الولاة والعمال للحضور فورا للرباط | بوليتيك

تزامنا والمجلس الوزاري...المناداة على عدد من الولاة والعمال للحضور فورا للرباط

شاهد الأميرة لالة خديجة تقرأ القران وتمثل وتعزف أمام والدها الملك محمد السادس في حفل التخرج 2017 | بووز

شاهد الأميرة لالة خديجة تقرأ القران وتمثل وتعزف أمام والدها الملك محمد السادس في حفل التخرج 2017

شاهد بالفيديو..وزارة الأوقاف تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب | بووز

شاهد بالفيديو..وزارة الأوقاف تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب

بالفيديو.. شاهد تحول نافورة الجديدة الى مسبح بلدي | بووز

بالفيديو.. شاهد تحول نافورة الجديدة الى مسبح بلدي

الوطن شراكة أحلام

عاجل.. زلزال قوي هز وسط اليابان

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 10:59 عاجل.. زلزال قوي هز وسط اليابان | دولي
عاجل.. زلزال قوي هز وسط اليابان
ضرب زلزال قوته 5,2 درجات على مقياس ريشتر وسط اليابان، يومه الأحد وفق ما أعلنته السلطات اليابانية.

"شوف تيفي"


ضرب زلزال قوته 5,2 درجات على مقياس ريشتر وسط اليابان، يومه الأحد وفق ما أعلنته السلطات اليابانية.
وقالت السلطات اليابانية، حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 30 كيلومترا غرب مدينة إينا في مقاطعة ناغانو عند الساعة 07,02 بالتوقيت المحلي.


و أضافت المصادر ذاتها أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية لم تصدر تحذيرا من تسونامي إلى عدم توافر معلومات عن إصابات أو أضرار محتملة حتى الآن.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي زلزال اليابان السلطات اليابانية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..انفجار يهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر وسقوط عشرات القتلى | دولي

عاجل..انفجار يهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر وسقوط عشرات القتلى

دولة إسلامية تمنع مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيا | دولي

دولة إسلامية تمنع مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيا

مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش | دولي

مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش

مثير ..السيسي يصدم الجميع ويأمر بالإفراج عن قاتل فنانة مشهورة | دولي

مثير ..السيسي يصدم الجميع ويأمر بالإفراج عن قاتل فنانة مشهورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد حوار طريف رفقة الطفلة إيناس في بلاطو رشيد | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

بالفيديو.. شاهد حوار طريف رفقة الطفلة إيناس في بلاطو ''رشيد''

بالفيديو.. شاهد سحلية رامز تجبر فايز على نطق الشهادتين | قنوات أخرى

بالفيديو.. شاهد سحلية ''رامز'' تجبر فايز على نطق الشهادتين

بالفيديو.. مواجهة فايز السعيد مع السحلية.. شاهد ما حدث بينهما | قنوات أخرى

بالفيديو.. مواجهة فايز السعيد مع السحلية.. شاهد ما حدث بينهما

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 25 يونيو 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 25 يونيو 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة في آخر يوم من رمضان بهذه المناطق | مجتمع
منذ 7 دقائق

هام للمغاربة.. طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة في آخر يوم من رمضان بهذه المناطق

عاجل..انفجار يهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر وسقوط عشرات القتلى | دولي

عاجل..انفجار يهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر وسقوط عشرات القتلى

عاجل.. زلزال قوي هز وسط اليابان | دولي

عاجل.. زلزال قوي هز وسط اليابان

هولاندا ترد على المغرب...بلاغكم غير مفهوم وغير ضروري | بوليتيك

هولاندا ترد على المغرب...''بلاغكم غير مفهوم وغير ضروري''

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.