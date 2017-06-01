عاجل.. زلزال قوي هز وسط اليابان ﻿

ضرب زلزال قوته 5,2 درجات على مقياس ريشتر وسط اليابان، يومه الأحد وفق ما أعلنته السلطات اليابانية.

"شوف تيفي"



ضرب زلزال قوته 5,2 درجات على مقياس ريشتر وسط اليابان، يومه الأحد وفق ما أعلنته السلطات اليابانية.

وقالت السلطات اليابانية، حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد نحو 30 كيلومترا غرب مدينة إينا في مقاطعة ناغانو عند الساعة 07,02 بالتوقيت المحلي.



و أضافت المصادر ذاتها أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية لم تصدر تحذيرا من تسونامي إلى عدم توافر معلومات عن إصابات أو أضرار محتملة حتى الآن.