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هولاندا ترد على المغرب...''بلاغكم غير مفهوم وغير ضروري''

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 09:38 هولاندا ترد على المغرب...بلاغكم غير مفهوم وغير ضروري | بوليتيك
هولاندا ترد على المغرب...''بلاغكم غير مفهوم وغير ضروري''
لم يتأخر رد هولاندا كثيرا على بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية حول من وصف ''بالمهرب الدولي للمخدرات''، حيث كشفت هولاندا أن ''بيان الدولة المغربية يبقي غير مفهوم ولاضرورة له''.

شوف تيفي

لم يتأخر رد هولاندا كثيرا على بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية حول من وصف ''بالمهرب الدولي للمخدرات''، حيث كشفت هولاندا أن ''بيان الدولة المغربية يبقي غير مفهوم ولاضرورة له''.

وجاء رد هولاندا عبر بيان مقتضب حسب صحيفة محلية، ''بأن هولاندا ملتزمة بالتعاون الفعال مع المغرب، في الحاضر والمستقبل شريطة أن يكون هذا مبنيا على الأطر القانونية الدولية و كذا محميا من لدن القانون الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة''.

ووفق صحيفة “volkskrant” فبيان الدولة المغربية حول البرلماني السابق ''غير مفهوم ولا ضرورة له''، حيث أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية أوردت في بلاغ بأن “المملكة المغربية أجرت اتصالات مع السلطات الهولندية، حول أفعال مهرب من أصل مغربي مقيم في هولندا، والذي كان موضوع مذكرتي توقيف دولية صادرة عن القضاء المغربي، بخصوص التورط في “عصابة إجرامية” منذ عام 2010، و”الاتجار الدولي بالمخدرات” منذ 2015″.

وأضاف البلاغ المغربي، أنه “تم إخطار السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب”.

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