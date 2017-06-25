بالوثيقة...وضع المئات من أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات وتعويضهم بالمتعاقدين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المئات من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المبرزين والحاصلين على شواهد عليا، سيلتحقون بالكليات والجامعات للإشتغال كأساتذة جامعيين، وتعويضهم بالأسانذة المتعاقدين.

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن المئات من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المبرزين والحاصلين على شواهد عليا، سيلتحقون بالكليات والجامعات للإشتغال كأساتذة جامعيين، وتعويضهم بالأسانذة المتعاقدين.



وكشفت مذكرة موقعة من طرف كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، موجهة لرؤساء الجامعات يطالبهم فيها بموافاة الإدارة المركزية في أجل أقصاه يوم 5 من شهر يوليوز المقبل، بالتخصصات التي تعرف خصاصا مهولا في التأطير على مستوى المؤسسات الجامعية.



وحسب مذكرة كاتب الدولة خالد الصمدي، فقد تم الإتفاق مع قطاع التربية الوطنية، على وضع عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعة، في إطار المساعي لتوفير الموارد البشرية والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية.