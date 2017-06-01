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تزامنا والمجلس الوزاري...المناداة على عدد من الولاة والعمال للحضور فورا للرباط

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 05:47 تزامنا والمجلس الوزاري...المناداة على عدد من الولاة والعمال للحضور فورا للرباط | بوليتيك
تزامنا والمجلس الوزاري...المناداة على عدد من الولاة والعمال للحضور فورا للرباط
كشف مصدر مطلع، أن عددا من الولاة والعمال إلتحقوا بمدينة الرباط اليوم السبت بعد توصلهم بإشعارات، في انتظار انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك لتعيينهم رسميا بمناصبهم الجديدة.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن عددا من الولاة والعمال إلتحقوا بمدينة الرباط اليوم السبت بعد توصلهم بإشعارات، في انتظار انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك لتعيينهم رسميا بمناصبهم الجديدة.

ووفق ذات المصدر، فوالي جهة سوس ماسة ''زينب العدوي'' توجد من بين العمال والولاة الذين تمت المناداة عليهم من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية لكونها من الأطر التي ستشملهم الحركية الإدارية المرتقبة للإدارة الترابية، حيث من المنتظر أن تعين العدوي على رأس مصلحة مركزية أو المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كما تمت المناداة على والي العيون وعمال كل من السمارة وبوجدور وأشتوكة أيت باها، بالإضافة إلى الكتاب العامين لعمالات مراكش وبني ملال وكلميم لتعيينهم في مناصب جديدة.

وإستنادا لذات المصدر، فقد تردد إسم العامل الحالي بوزارة الداخلية والمدير الأسبق للمركز الجهوي للاستثمار بأكادير، ليحل واليا على سوس مكان زينب العدوي.

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الداخلية الوزارة التعيين المفتشية العامة شوف تيفي

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