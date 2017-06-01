الأمن يعلن الحرب على المتسولين الأفارقة بمراكش وها أشنو وقع ﻿

شنت فرق متعددة من الدراجين التابعة لولاية أمن مراكش حملات متعددة، بهدف مطاردة عدد من المتسولين الأفارقة، وذلك منذ مساء أمس السبت.

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شنت فرق متعددة من الدراجين التابعة لولاية أمن مراكش حملات متعددة، بهدف مطاردة عدد من المتسولين الأفارقة، وذلك منذ مساء أمس السبت.

وكشفت مصادر محلية أن هؤلاء الأفارقة اتخذوا من حي جليز مكانا استراتيجيا لهم لممارسة مهنة التسول، حيث تزايد عددهم بشكل كبير خلال هذه الأيام التي تسبق عيد الفطر، وهو ما أصبح يؤرق سكان الحي المذكور بل ويتسبب في مشاكل مختلفة.

وقد أصبحت هذه الظاهرة اعتيادية بالمدينة الحمراء، كما في باقي المدن المغربية خصوصا الدار البيضاء، التي تعرف وجود مواطنين أفارقة في مجموعة من إشارات المرور، خصوصا على طول شارع أولاد الزيان الرابط بين مدارة شيموكولور إلى غاية ابن امسيك سيدي عثمان.