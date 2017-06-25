بالصور..شوفو كيفاش احتفلت دنيا باطمة بابنتها الجديدة ''غزل'' بالطقوس المغربية والذبيحة ﻿

احتفلت النجمة المغربية دنيا باطمة بابنتها ''غزل'' فور وصولها لمنزلها قادمة من المصحة الخاصة التي أنجبت فيها، حيث احتفلت بالطقوس المغربية للولادة.

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احتفلت النجمة المغربية دنيا باطمة بابنتها ''غزل'' فور وصولها لمنزلها قادمة من المصحة الخاصة التي أنجبت فيها، حيث احتفلت بالطقوس المغربية للولادة.

وكشفت دنيا أمس السبت عبر السناب شات والأنستغرام بالصور تفاصيل احتفالها بابنتها رفقة زوجها محمد الترك بالبحرين، حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور خاصة عن الاحتفال لاقت تعاليق التهاني والتبريكات.

جدير بالذكر أن دنيا لا تزال ترفض ظهور ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث مازالت تخفي ملامحها عن متابعيها، لأسباب مجهولة لم تفصح عنها.