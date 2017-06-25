 بالصور..شوفو كيفاش احتفلت دنيا باطمة بابنتها الجديدة ''غزل'' بالطقوس المغربية والذبيحة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. شاهد تحول نافورة الجديدة الى مسبح بلدي | بووز

بالفيديو.. شاهد تحول نافورة الجديدة الى مسبح بلدي

الأمن يعلن الحرب على المتسولين الأفارقة بمراكش وها أشنو وقع | بوليتيك

الأمن يعلن الحرب على المتسولين الأفارقة بمراكش وها أشنو وقع

بالصور..شوفو كيفاش احتفلت دنيا باطمة بابنتها الجديدة غزل بالطقوس المغربية والذبيحة | ثقافة و فنون

بالصور..شوفو كيفاش احتفلت دنيا باطمة بابنتها الجديدة ''غزل'' بالطقوس المغربية والذبيحة

الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني | بوليتيك

الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني

دولة إسلامية تمنع مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيا | دولي

دولة إسلامية تمنع مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيا

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في التهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية | بوليتيك

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في التهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية

مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش | دولي

مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش

صورة لمصلين مسلمين يؤدون صلاة المغرب داخل كنيسة بمراكش تشعل الفايسبوك | مجتمع

صورة لمصلين مسلمين يؤدون صلاة المغرب داخل كنيسة بمراكش تشعل الفايسبوك

قبل الفطور.. رعب وهلع في مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل الفطور.. رعب وهلع في مراكش وها أشنو وقع

الوطن شراكة أحلام

بالصور..شوفو كيفاش احتفلت دنيا باطمة بابنتها الجديدة ''غزل'' بالطقوس المغربية والذبيحة

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 03:07 بالصور..شوفو كيفاش احتفلت دنيا باطمة بابنتها الجديدة غزل بالطقوس المغربية والذبيحة | ثقافة و فنون
بالصور..شوفو كيفاش احتفلت دنيا باطمة بابنتها الجديدة ''غزل'' بالطقوس المغربية والذبيحة
احتفلت النجمة المغربية دنيا باطمة بابنتها ''غزل'' فور وصولها لمنزلها قادمة من المصحة الخاصة التي أنجبت فيها، حيث احتفلت بالطقوس المغربية للولادة.

شوف تيفي

احتفلت النجمة المغربية دنيا باطمة بابنتها ''غزل'' فور وصولها لمنزلها قادمة من المصحة الخاصة التي أنجبت فيها، حيث احتفلت بالطقوس المغربية للولادة.

وكشفت دنيا أمس السبت عبر السناب شات والأنستغرام بالصور تفاصيل احتفالها بابنتها رفقة زوجها محمد الترك بالبحرين، حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور خاصة عن الاحتفال لاقت تعاليق التهاني والتبريكات.

جدير بالذكر أن دنيا لا تزال ترفض ظهور ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث مازالت تخفي ملامحها عن متابعيها، لأسباب مجهولة لم تفصح عنها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

دنيا باطمة غزل ولادة البحرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الموت يفجع مخرج مغربي مشهور | ثقافة و فنون

الموت يفجع مخرج مغربي مشهور

مرة أخرى.. صورة مثيرة لسعد لمجرد وهذا ما قاله للملك محمد السادس | ثقافة و فنون

مرة أخرى.. صورة مثيرة لسعد لمجرد وهذا ما قاله للملك محمد السادس

بالصورة. .فنان مغربي شهير يتناول وجبة الإفطار رفقة المجرد بباريس | ثقافة و فنون

بالصورة. .فنان مغربي شهير يتناول وجبة الإفطار رفقة المجرد بباريس

شاهد ردة فعل الكوميدي إيكو بعد فوز الدوزي بلقب ماستر شاف | ثقافة و فنون

شاهد ردة فعل الكوميدي إيكو بعد فوز الدوزي بلقب ماستر شاف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 25 يونيو 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 15 دقيقة

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 25 يونيو 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 25 يونيو 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 25 يونيو 2017

بالفيديو..تلميذ نجح فالباك بعدما جاب 1 فالجهوي | بــووز

بالفيديو..تلميذ نجح فالباك بعدما جاب 1 فالجهوي

خبر اليوم : فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر‎‎ | خبر اليوم

خبر اليوم : فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر‎‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. شاهد تحول نافورة الجديدة الى مسبح بلدي | بووز
منذ 57 دقيقة

بالفيديو.. شاهد تحول نافورة الجديدة الى مسبح بلدي

الأمن يعلن الحرب على المتسولين الأفارقة بمراكش وها أشنو وقع | بوليتيك

الأمن يعلن الحرب على المتسولين الأفارقة بمراكش وها أشنو وقع

بالصور..شوفو كيفاش احتفلت دنيا باطمة بابنتها الجديدة غزل بالطقوس المغربية والذبيحة | ثقافة و فنون

بالصور..شوفو كيفاش احتفلت دنيا باطمة بابنتها الجديدة ''غزل'' بالطقوس المغربية والذبيحة

الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني | بوليتيك

الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.