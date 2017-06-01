 الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني | بوليتيك

الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني

دولة إسلامية تمنع مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيا | دولي

دولة إسلامية تمنع مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيا

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في التهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية | بوليتيك

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في التهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية

مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش | دولي

مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش

صورة لمصلين مسلمين يؤدون صلاة المغرب داخل كنيسة بمراكش تشعل الفايسبوك | مجتمع

صورة لمصلين مسلمين يؤدون صلاة المغرب داخل كنيسة بمراكش تشعل الفايسبوك

قبل الفطور.. رعب وهلع في مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل الفطور.. رعب وهلع في مراكش وها أشنو وقع

مثير..حصاد يعلن الحرب على المدرسة ويصدر قرارات مثيرة قبل الدخول المدرسي | بوليتيك

مثير..حصاد يعلن الحرب على المدرسة ويصدر قرارات مثيرة قبل الدخول المدرسي

الموت يفجع مخرج مغربي مشهور | ثقافة و فنون

الموت يفجع مخرج مغربي مشهور

سابقة وبالصور.. تلاميذ مدينة طاطا كيدوزو الامتحان تحت الكليماتيزور وها علاش | مجتمع

سابقة وبالصور.. تلاميذ مدينة طاطا كيدوزو الامتحان تحت الكليماتيزور وها علاش

الوطن شراكة أحلام

الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 02:52 الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني | بوليتيك
الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني توصل بتقارير من قطاعاته الوزارية حول البرامج والمشاريع التي أشرفت عليها الحكومة الحالية، خاصة البرنامج الإستثماري الضخم ''الحسيمة منارة المتوسط''.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني توصل بتقارير من قطاعاته الوزارية حول البرامج والمشاريع التي أشرفت عليها الحكومة الحالية، خاصة البرنامج الإستثماري الضخم "الحسيمة منارة المتوسط".

وقال ذات المصدر أن قطاعين وزاريين حظيا بنصيب الأسد في التقرير الذي سيقدمه العثماني حول عمل حكومته خلال 100 يوم على تعيينها، حيث تأتي وزارة التعليم في المرتبة الأولى، بسبب التوظيفات التي أعلنت عليها مؤخرا بالعقدة، تليها وزارة الصحة العمومية التي ستعلن عن قرار تخصيص جهاز سكانير لكل مستشفى إقليمي، بالإضافة إلى جهاز سكانير متطور "rn" لجميع المستشفيات الجهوية.

وأوضح ذات المصدر، أن حصيلة 100 يوم غلى إنطلاق الحكومة، ستخلوا من ذكر نجاح الحكومة في جلب إستثمارات للخواص، بعد فشل العثماني والوزير لحسن الداودي في إقناع مستثمرين بإنجاز مصنعين ضخمين بجهة الرباط سلا القنيطرة، رغم اللقاءات الطويلة بين الطرفين.

وأضاف ذات المصدر، أن لجنة خاصة بتتبع المشاريع، تعكف على جرد جميع تدخلات القطاعات الوزارية ومدى إحترامها للإلتزامات الخاصة ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث قامت ذات اللجنة المختلطة بزيارة مدينة الحسيمة والوقوف على المراحل التي قطعتها المشاريع التي تعرف تسريع كبير في وثيرة الإنجاز.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الوزارة القطاع الحكومة الإستثمار شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في التهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية | بوليتيك

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في التهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية

مثير..حصاد يعلن الحرب على المدرسة ويصدر قرارات مثيرة قبل الدخول المدرسي | بوليتيك

مثير..حصاد يعلن الحرب على المدرسة ويصدر قرارات مثيرة قبل الدخول المدرسي

عاجل:عكس المغرب..غدا أول أيام عيد الفطر بالجزائر | بوليتيك

عاجل:عكس المغرب..غدا أول أيام عيد الفطر بالجزائر

عاجل:عفو ملكي على 562 شخصا بمناسبة عيد الفطر | بوليتيك

عاجل:عفو ملكي على 562 شخصا بمناسبة عيد الفطر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تلميذ نجح فالباك بعدما جاب 1 فالجهوي | بــووز
منذ 14 دقيقة

بالفيديو..تلميذ نجح فالباك بعدما جاب 1 فالجهوي

خبر اليوم : فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر‎‎ | خبر اليوم

خبر اليوم : فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر‎‎

بالفيديو..شوفو أشنو واقع فالمحطة ديال ولاد زيان قبل عيد الفطر | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو واقع فالمحطة ديال ولاد زيان قبل عيد الفطر

شوف الصحافة: وزراء ترمضنو على العثماني | شوف الصحافة

شوف الصحافة: وزراء ''ترمضنو'' على العثماني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني | بوليتيك
منذ 11 دقيقة

الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني

دولة إسلامية تمنع مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيا | دولي

دولة إسلامية تمنع مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيا

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في التهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية | بوليتيك

توقيف شخص للاشتباه في تورطه في التهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية

مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش | دولي

مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.