الحسيمة و التوظيف يستحوذان على حصيلة 100 يوم لحكومة العثماني ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني توصل بتقارير من قطاعاته الوزارية حول البرامج والمشاريع التي أشرفت عليها الحكومة الحالية، خاصة البرنامج الإستثماري الضخم ''الحسيمة منارة المتوسط''.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني توصل بتقارير من قطاعاته الوزارية حول البرامج والمشاريع التي أشرفت عليها الحكومة الحالية، خاصة البرنامج الإستثماري الضخم "الحسيمة منارة المتوسط".



وقال ذات المصدر أن قطاعين وزاريين حظيا بنصيب الأسد في التقرير الذي سيقدمه العثماني حول عمل حكومته خلال 100 يوم على تعيينها، حيث تأتي وزارة التعليم في المرتبة الأولى، بسبب التوظيفات التي أعلنت عليها مؤخرا بالعقدة، تليها وزارة الصحة العمومية التي ستعلن عن قرار تخصيص جهاز سكانير لكل مستشفى إقليمي، بالإضافة إلى جهاز سكانير متطور "rn" لجميع المستشفيات الجهوية.



وأوضح ذات المصدر، أن حصيلة 100 يوم غلى إنطلاق الحكومة، ستخلوا من ذكر نجاح الحكومة في جلب إستثمارات للخواص، بعد فشل العثماني والوزير لحسن الداودي في إقناع مستثمرين بإنجاز مصنعين ضخمين بجهة الرباط سلا القنيطرة، رغم اللقاءات الطويلة بين الطرفين.



وأضاف ذات المصدر، أن لجنة خاصة بتتبع المشاريع، تعكف على جرد جميع تدخلات القطاعات الوزارية ومدى إحترامها للإلتزامات الخاصة ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث قامت ذات اللجنة المختلطة بزيارة مدينة الحسيمة والوقوف على المراحل التي قطعتها المشاريع التي تعرف تسريع كبير في وثيرة الإنجاز.