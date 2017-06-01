توقيف شخص للاشتباه في تورطه في التهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، من توقيف شخص، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال اجرامية ضد الأشخاص

شوف تيفي:

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، من توقيف شخص، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بواسطة السلاح والتحريض على ارتكاب أفعال اجرامية ضد الأشخاص والممتلكات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 26 سنة، ظهر في عدة أشرطة منشورة على شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حاملا سكينا من الحجم الكبير وسلاح عبارة عن مسدس، ومهددا بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات بمدينة الحسيمة.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل يشغله المشتبه فيه، أسفرت عن حجز الأسلحة والمواد المستخدمة في التهديد والتحريض على ارتكاب جرائم، وهي عبارة عن سكين من الحجم الكبير، ومجسم مسدس يستعمل كلعبة للأطفال.

وحسب المصدر ذاته، تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.