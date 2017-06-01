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مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 02:14 مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش | دولي
مثير..بعد روبي المغربية..رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني مزعوط في زوجة ترامب وها كيفاش
يعود مرة أخرى سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق إلى واجهة الأحداث، بعد أن صرح بأن أكثر ما يعجبه في الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو زوجته ميلانيا.

شوف تيفي

يعود مرة أخرى سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق إلى واجهة الأحداث، بعد أن صرح بأن أكثر ما يعجبه في الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو زوجته ميلانيا.

بيرلسكوني الذي يصور نفسه دائما على أنه ساحر النساء، قال في لقاء تلفزيوني أنه يحب ميلانيا لجمالها وأناقتها وسحرها، وأنه لم يقابلها من قبل لكنه شاهدها على شاشة التلفزيون، مضيفا أنه سمع كثيرا من الآراء المؤيدة لها حتى الديمقراطيون في أميركا لا ينتقدونها، وهو ما خلق سخرية واسعة في إيطاليا.

برلسكوني البالغ 80 عاما، والذي تولى رئاسة الوزراء 4 مرات من قبل، عاد إلى الأضواء السياسية الأسبوع الجاري لحشد التأييد لحزبه (إيطاليا إلى الأمام) قبيل جولة إعادة بالانتخابات المحلية، يوم غذ الأحد.

‫شوف تيفي

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بيرلسكوني إيطاليا ترامب ميلانيا

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