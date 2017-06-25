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صورة لمصلين مسلمين يؤدون صلاة المغرب داخل كنيسة بمراكش تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 02:07 صورة لمصلين مسلمين يؤدون صلاة المغرب داخل كنيسة بمراكش تشعل الفايسبوك | مجتمع
صورة لمصلين مسلمين يؤدون صلاة المغرب داخل كنيسة بمراكش تشعل الفايسبوك
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمصلين مسلمين يؤدون صلاة المغرب داخل كنيسة، قيل أنها في مدينة مراكش، مما أثار الاستغراب حولها، في حين شكك آخرون في مضمونها.

شوف تيفي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمصلين مسلمين يؤدون صلاة المغرب داخل كنيسة، قيل أنها في مدينة مراكش، مما أثار الاستغراب حولها، في حين شكك آخرون في مضمونها.

وصب البعض جام غضبهم معتبرين أن صلاة المسلمين لا تجوز داخل في مكان تؤدى فيه صلاة ديانات أخرى، فيما رأى البعض الآخر أن ذلك يعد رمزا حقيقيا للتسامح بين الأديان والتآخي والتعايش.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم، حيث تم تداولها على نطاق واسع جدا.

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