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قبل الفطور.. رعب وهلع في مراكش وها أشنو وقع

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 01:56 قبل الفطور.. رعب وهلع في مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
قبل الفطور.. رعب وهلع في مراكش وها أشنو وقع
اهتزت ساكنة حي ايسيل بمراكش قبل لحظات من ليلة أمس السبت، على وقع حريق شب في مجموعة من الأسلاك الكهربائية، داخل فيلا بحي ايسيل.

شوف تيفي

اهتزت ساكنة حي ايسيل بمراكش قبل لحظات من ليلة أمس السبت، على وقع حريق شب في مجموعة من الأسلاك الكهربائية، داخل فيلا بحي ايسيل.

وتسببت الحرارة المفرطة التي تضرب المدينة الحمراء هذه الأيام، في اشتعال النيران بكثافة، حيث لوحظ تصاعد دخان كثيف من إحدى فيلات الحي المذكور، لحسن الحظ لم تخلف الحادثة ضحايا.

وكشفت مصادر محلية أن قاطني الفيلا كانوا خارجها حين اندلاع الحريق، حيث حضرت بسرعة إلى عين المكان مصالح الوقاية المدنية، وتم إخلاء الفيلا من قنينات الغاز، حتى لا يتطور الوضع للأسوأ.

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حريق مراكش فيلا الوقايةالمدنية

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