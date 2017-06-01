مثير..حصاد يعلن الحرب على المدرسة ويصدر قرارات مثيرة قبل الدخول المدرسي ﻿

توصلت مجموعة من الأكاديميات بمذكرة وزارية أول أمس تطالبها بإحصاء الحجر الدراسية الغير الصالحة للدراسة، وذلك من أجل هدمها، حسب ما كشف عنه مصدر تربوي.

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توصلت مجموعة من الأكاديميات بمذكرة وزارية أول أمس تطالبها بإحصاء الحجر الدراسية الغير الصالحة للدراسة، وذلك من أجل هدمها، حسب ما كشف عنه مصدر تربوي.

وأفاد المصدر ذاته، أن مذكرة وزارية أخرى صادرة عن وزارة التربية والتكوين تفيد أن محمد حصاد وزير التربية الوطنية قام بتكليف لجان تفتيشية من أجل زيارة المؤسسات التعليمية الثانوية التي حصلت على نسبة النجاح أقل من 40% في امتحانات الباكالوريا.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى من نوعها، حيث لم يسبق لوزير مشرف على هذا القطاع أن أصدر قرارات من مثل هذا النوع.