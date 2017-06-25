الموت يفجع مخرج مغربي مشهور ﻿

توفي والد المخرج المغربي محمد عهد بنسودة قبل قليل من يومه السبت، حيث نعى قبل ساعات المخرج محمد الكغاط الراحل عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، كاشفا أيضا أن الممثل المسرحي عبد النبي مصواب قد فارق

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توفي والد المخرج المغربي محمد عهد بنسودة قبل قليل من يومه السبت، حيث نعى قبل ساعات المخرج محمد الكغاط الراحل عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، كاشفا أيضا أن الممثل المسرحي عبد النبي مصواب قد فارق الحياة هو الآخر.

وقال الكغاط في تدوينته ''إن لله و إن إليه راجعون توفي اليوم والد صديقنا وأخونا محمد عهد بنسودة. ..وتوفي اليوم صديقنا الفنان المسرحي عبد النبي مصواب .إن لله و إن إليه راجعون ..''

يذكر أن محمد عهد بنسودة هو مخرج الفيلم السينمائي ''خلف الأبواب المغلقة''، و''البحث عن السلطة المفقودة''، وأخرج سلسلة ''ميستر سانسور'' التي بثت رمضان الماضي على القناة الأولى، بالإضافة إلى أعمال أخرى.