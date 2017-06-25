سابقة وبالصور.. تلاميذ مدينة طاطا كيدوزو الامتحان تحت الكليماتيزور وها علاش ﻿

يجتاز حوالي 2592 تلميذ في بلدية أقا التابعة لإقليم طاطا، في حجرات مدرسية مكيفة، من أجل مرور امتحانات نيل الشهادة الابتدائية في أحسن الظروف.

شوف تيفي

يجتاز حوالي 2592 تلميذ في بلدية أقا التابعة لإقليم طاطا، في حجرات مدرسية مكيفة، من أجل مرور امتحانات نيل الشهادة الابتدائية في أحسن الظروف.

وكشفت مصادر محلية أن التلاميذ عبروا عن سعادتهم بهذه البادرة التي تظهر لأول مرة، بحكم أن الإقليم يعرف موجة حرارة مرتفعة، لا تساعد على اجتياز امتحانات من هذا النوع، وتفقد التركيز، مما جعل المسؤولين يفكرون في تكييف القاعات الدراسية، لضمان مرور الأجواء على أحسن ما يرام.