بالصورة ..قبل عيد الفطر.. حادثة سير مروعة بالعيون وها أشنو وقع ﻿

شهدت المنطقة الشمالية لمدينة العيون حادثة سير مروعة، وقعت بين شاحنة لنقل البنزين وسيارة رباعية الدفع، أودت بحياة شخص فيما جرح آخرون جراء قوة الاصطدام.

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شهدت المنطقة الشمالية لمدينة العيون حادثة سير مروعة، وقعت بين شاحنة لنقل البنزين وسيارة رباعية الدفع، أودت بحياة شخص فيما جرح آخرون جراء قوة الاصطدام.

وكشفت مصادر محلية أن الحادثة وقعت عشية اليوم السبت، في طريق غير صالحة للسير أصلا، حيث حلت بعين المكان مختلف مصالح السلطة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم نقل الضحية إلى مستودع الأموات فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.