كريساو شخص وضربوه بالسلاح الأبيض وهربو بطنجة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو مصور لمواطن تعرض للضرب المبرح والسرقة من قِبل أحد الأشخاص في واضحة النهار بالقرب من شاطئ طنجة.

شوف تيفي

توصلت ''شوف تيفي'' بفيديو مصور لمواطن تعرض للضرب المبرح والسرقة من قِبل أحد الأشخاص في واضحة النهار بالقرب من شاطئ طنجة.

وكان المواطن الذي تعرض للإعتداء فقد وعيه بعد تعرضه للضرب من طرف العصابة الإجرامية، حيث سلبوا منه ممتلكاته الخاصة ولاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

هذا وقال صاحب الفيديو، أن العناصر الأمنية والوقاية المدنية حلوا متأخرين إلى عين المكان، حيث ظل المارة يقدمون الإسعافات للضحية على أن يتم نقله إلى المستشفى، فيما سيتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الإعتداء.