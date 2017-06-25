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مثير ..السيسي يصدم الجميع ويأمر بالإفراج عن قاتل فنانة مشهورة

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 00:38 مثير ..السيسي يصدم الجميع ويأمر بالإفراج عن قاتل فنانة مشهورة | دولي
مثير ..السيسي يصدم الجميع ويأمر بالإفراج عن قاتل فنانة مشهورة
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن رجل الأعمال هشام طلعت المسجون في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.

شوف تيفي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عن رجل الأعمال هشام طلعت المسجون في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.

وخلف هذا القرار انتقادات واسعة، بحكم ما عرفته تفاصيل القضية في تلك الفترة، والتي عرفت آنذاك العثور على سوزان مذبوحة في دبي، وتم تصوير القاتل من قبل كاميرات أمن البرج السكنىي في منطقة المارينا بدبي، بحسب شرطة دبي التي اتهمت محسن السكري، ضابط أمن الدولة المصري السابق، فألقت الشرطة المصرية القبض عليه، واعترف بتقاضيه مبلغا كبيرا ليقتلها.

‫شوف تيفي

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قتل سوزان تميم عفو سجن

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