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الفنان الكوميدي ميميح يلتقط صورة سيلفي مع سيارته التي تعرض بها لحادثة خطيرة بطنجة

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 00:04 الفنان الكوميدي ميميح يلتقط صورة سيلفي مع سيارته التي تعرض بها لحادثة خطيرة بطنجة | حوادث و حقوق
الفنان الكوميدي ميميح يلتقط صورة سيلفي مع سيارته التي تعرض بها لحادثة خطيرة بطنجة
طمأن الفنان الكوميدي محمد العبوتي الملقب بميميح متتبعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بعد الحادثة الخطيرة التي تعرض لها أمس الجمعة عندما اصطدمت سيارته بشاحنة من الحجم الكبير كانت مركونة على

شوف تيفي

 طمأن الفنان الكوميدي محمد العبوتي الملقب بميميح متتبعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بعد الحادثة الخطيرة التي تعرض لها أمس الجمعة عندما اصطدمت سيارته بشاحنة من الحجم الكبير كانت مركونة على مستوى الطريق المؤدية إلى كاسطيا بمدينة طنجة.

و في هذا الإطار ، نشر الفنان الطنجي صورة سيلفي مع سيارته بعين المكان على حسابه الرسمي قائلا « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين..هذا الدعاء لي نجاني أخوتي ».

جدير بالذكر، أنه وبعد وقوع الحادثة، حلت بعين المكان العناصر الأمنية من أجل فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

 

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