رسميا.. زيدو ساعة نهار الأحد ﻿

ذكرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 2 يوليوز المقبل.

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ذكرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 2 يوليوز المقبل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن تغيير الساعة القانونية للمملكة يأتي عملا بمقتضى قرار رئيس الحكومة رقم 3.77.17 الصادر في فاتح شعبان 1438 الموافق ل28 أبريل

2017.