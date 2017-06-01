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رسميا.. زيدو ساعة نهار الأحد

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 23:58 رسميا.. زيدو ساعة نهار الأحد | مجتمع
رسميا.. زيدو ساعة نهار الأحد
ذكرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 2 يوليوز المقبل.

شوف تيفي:

ذكرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 2 يوليوز المقبل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن تغيير الساعة القانونية للمملكة يأتي عملا بمقتضى قرار رئيس الحكومة رقم 3.77.17 الصادر في فاتح شعبان 1438 الموافق ل28 أبريل
2017.

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