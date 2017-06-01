غير متوقع.. هذا ماقالته قطر بخصوص العملية الإرهابية التي استهدفت الحرم المكي بالسعودية ﻿

أعربت إيران وقطر يومه السبت عن دعمهما للمملكة العربية السعودية بعد إفشال محاولة اعتداء استهدفت الحرم المكي أمس الجمعة، وذلك رغم قطع العلاقات بين الرياض وهذين البلدين.

شوف تيفي

أعربت إيران وقطر يومه السبت عن دعمهما للمملكة العربية السعودية بعد إفشال محاولة اعتداء استهدفت الحرم المكي أمس الجمعة، وذلك رغم قطع العلاقات بين الرياض وهذين البلدين.

وبهذا الشأن، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تضامنها مع المملكة العربية الشقيقة ووقوفها معها في هذه المرحلة، وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر "الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

أما من جهتها أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن هذه العملية تؤكد مرة أخرى أن الإرهاب الذي يستهدف العالم أجمع والمنطقة وخصوصا المسلمين، لا يعرف لاديانة ولاجغرافيا، ولا عرقا أو جنسية، وهو قادر على أن يضرب أقدس مكان للمسلمين في العالم.

جدير بالذكر أن قوات الأمن السعودية أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف الحرم المكي حيث تجمع عشرات الألوف من المصلين، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

وأصيب 11 شخصا بينهم خمسة شرطيين بجروح، في انهيار منزل من ثلاث طوابق في منطقة الحرم كان يتحصن فيه إرهابي قبل أن يفجر نفسه.