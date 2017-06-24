مرة أخرى.. صورة مثيرة لسعد لمجرد وهذا ما قاله للملك محمد السادس ﻿

ظهرت مرة أخرى صورة جديدة للنجم سعد لمجرد على الصفحة الفايسبوكية الرسمية، يظهر من خلالها ''لمعلم'' بلوك جديد ويجلس على قطع خشبية وسط العاصمة باريس.

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ظهرت مرة أخرى صورة جديدة للنجم سعد لمجرد على الصفحة الفايسبوكية الرسمية، يظهر من خلالها "لمعلم" بلوك جديد ويجلس على قطع خشبية وسط العاصمة باريس.

وقال سعد معلقا على الصورة المثيرة دعاء "الله ينصر سيدنا"، حيث تفاعلت العديد من التعاليق مع التدوينة رغم غموضها والغاية منها في هذا التوقيت بالذات.

جدير بالذكر أن سعد لمجرد يتواجد حاليا في باريس بعد أن تم تمتيعه بالسراح المؤقت، في قضيته الشهير مع المسماة لورا بريول.