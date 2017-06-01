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نايضة في مصر.. السيسي يتحدى ويسلم جزيرتي تيران وصنافير رسميا للسعودية

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 23:26 نايضة في مصر.. السيسي يتحدى ويسلم جزيرتي تيران وصنافير رسميا للسعودية | دولي
نايضة في مصر.. السيسي يتحدى ويسلم جزيرتي تيران وصنافير رسميا للسعودية
تعيش مصر مرة أخرى على صفيح ساخن، بعد أن فوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت رسميا جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، عبر مصادقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

شوف تيفي

تعيش مصر مرة أخرى على صفيح ساخن، بعد أن فوت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت رسميا جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، عبر مصادقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا 8 أبريل الماضي على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، حيث وافق البرلمان المصري على الاتفاقية، رغم الرفض الشعبي المتصاعد لها.

ووفق القانون المصري، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عقب تصديق الرئيس المصري عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

‫شوف تيفي

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مصر السعودية تيران وصنافير برلمان

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