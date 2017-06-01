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عاجل: دخلت في أزمة اكتئاب ثم انتحرت قبل عيد الفطر بأزمور

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 23:04 عاجل: دخلت في أزمة اكتئاب ثم انتحرت قبل عيد الفطر بأزمور | حوادث و حقوق
عاجل: دخلت في أزمة اكتئاب ثم انتحرت قبل عيد الفطر بأزمور
اهتزت منطقة أزمور يومه السبت على وقع خبر مؤلم ،بعدما وضعت زوجة شابة حدا لحياتها ،عندما ألقت بنفسها في وادي أم الربيع.

شوف تيفي:

اهتزت منطقة أزمور يومه السبت على وقع خبر مؤلم ،بعدما وضعت زوجة شابة حدا لحياتها ،عندما ألقت بنفسها في وادي أم الربيع.

و حسب مصادر خاصة لشوف تيفي،دخلت الزوجة و هي في العشرينيات من عمرها مؤخرا في أزمة اكتئاب حادة عجلت بوفاتها بهذه الطريقة البشعة،حيث ألقت بنفسها في غفلة من زوجها بوادي أم الربيع

و قد تركت المنتحرة مولودا يبلغ سنة واحدة وسط صدمة عائلتها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب انتحار اكتئاب حزن انتحار

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