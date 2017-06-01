عاجل: دخلت في أزمة اكتئاب ثم انتحرت قبل عيد الفطر بأزمور ﻿

شوف تيفي:
اهتزت منطقة أزمور يومه السبت على وقع خبر مؤلم ،بعدما وضعت زوجة شابة حدا لحياتها ،عندما ألقت بنفسها في وادي أم الربيع.
و حسب مصادر خاصة لشوف تيفي،دخلت الزوجة و هي في العشرينيات من عمرها مؤخرا في أزمة اكتئاب حادة عجلت بوفاتها بهذه الطريقة البشعة،حيث ألقت بنفسها في غفلة من زوجها بوادي أم الربيع
و قد تركت المنتحرة مولودا يبلغ سنة واحدة وسط صدمة عائلتها.
عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.