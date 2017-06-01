عاجل: دخلت في أزمة اكتئاب ثم انتحرت قبل عيد الفطر بأزمور ﻿

اهتزت منطقة أزمور يومه السبت على وقع خبر مؤلم ،بعدما وضعت زوجة شابة حدا لحياتها ،عندما ألقت بنفسها في وادي أم الربيع.

شوف تيفي:

اهتزت منطقة أزمور يومه السبت على وقع خبر مؤلم ،بعدما وضعت زوجة شابة حدا لحياتها ،عندما ألقت بنفسها في وادي أم الربيع.

و حسب مصادر خاصة لشوف تيفي،دخلت الزوجة و هي في العشرينيات من عمرها مؤخرا في أزمة اكتئاب حادة عجلت بوفاتها بهذه الطريقة البشعة،حيث ألقت بنفسها في غفلة من زوجها بوادي أم الربيع

و قد تركت المنتحرة مولودا يبلغ سنة واحدة وسط صدمة عائلتها.