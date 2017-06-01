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عاجل:عكس المغرب..غدا أول أيام عيد الفطر بالجزائر

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 22:49 عاجل:عكس المغرب..غدا أول أيام عيد الفطر بالجزائر | بوليتيك
عاجل:عكس المغرب..غدا أول أيام عيد الفطر بالجزائر
أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية المجتمعة مساء اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن عيد الفطر المبارك في الجزائر سيكون غدا الاحد و ذلك لثبوت رؤية هلال شهر شوال لسنة 1438.

شوف تيفي:

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية المجتمعة مساء اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن عيد الفطر المبارك في الجزائر سيكون غدا الاحد و ذلك لثبوت رؤية هلال شهر شوال لسنة 1438.

ويذكر أن اللجنة الوطنية للأهلة -التي لها فروع على مستوى كل ولايات الوطن- تتكون من علماء في الشريعة الإسلامية وخبراء من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تقدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بتهانيه إلى الشعب الجزائري وإلى الأمة الإسلامية جمعاء.

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