عاجل:عفو ملكي على 562 شخصا بمناسبة عيد الفطر ﻿

بمناسبة عيد الفطر السعيد، أصدر الملك محمد السادس، أمره السامي بالعفو على 562 شخصا منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفي ما يلي نص البلاغ الذي

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بمناسبة عيد الفطر السعيد، أصدر الملك محمد السادس، أمره السامي بالعفو على 562 شخصا منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل والحريات بهذه الخصوص:

"بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 562 شخصا، وهم كالآتي : المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 374 سجينا موزعين على النحو التالي: - العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة 8 سجناء. - التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 356 سجينا.

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 10 سجناء.

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 188 شخصا موزعين على النحو التالي:

-العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 40 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: أربعة أشخاص

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: ستة أشخاص - العفو من الغرامة لفائدة: 138 شخصا