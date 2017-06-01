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عاجل:هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد الإعلان عن أول أيام عيد الفطر بالمملكة

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 21:59 عاجل:هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد الإعلان عن أول أيام عيد الفطر بالمملكة | بوليتيك
عاجل:هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد الإعلان عن أول أيام عيد الفطر بالمملكة
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك السعيد، بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها متمنيات جلالته لهم بموفور

شوف تيفي:

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك السعيد، بعث الملك محمد السادس، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها متمنيات جلالته لهم بموفور الصحة والسعادة والهناء، ولشعوبهم الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد الملك أن هذه المناسبة المباركة "تستحثنا بما ترمز إليه من معان وقيم إنسانية نبيلة، على التمسك بمنهجية ديننا السمح عقيدة وسلوكا، وتجسيد مبادئه المثلى الداعية إلى التآخي والوحدة والوسطية والاعتدال، ونبذ كل أشكال التفرقة والتشرذم، والتطرف والعنف والمغالاة".

وختم أمير المؤمنين، رسائله إلى قادة الدول الإسلامية بالتضرع إلى الله تعالى بأن "يمدنا بعونه وموصول توفيقه لتحقيق تطلعات شعوبنا إلى المزيد من التقدم والنماء، والتضامن والإخاء، والتكامل والاندماج، ويعيننا على مضاعفة الجهود لإبراز المبادئ والقيم السامية لديننا الحنيف وتقديم صورته المشرقة بالمنهج الصحيح وبالأسلوب السليم، وتعزيز جسور الحوار والوئام مع أصدقائنا وشركائنا من سائر الأمم والحضارات، والديانات والثقافات".

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