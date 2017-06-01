 عاجل و رسميا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد الإعلان عن أول أيام عيد الفطر بالمملكة | بوليتيك

عاجل:هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد الإعلان عن أول أيام عيد الفطر بالمملكة

عاجل و رسميا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب | مجتمع

عاجل و رسميا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء حفل نهاية السنة الدراسية للمدرسة المولوية و هذا ما قامتت به الأميرة للا خديجة | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء حفل نهاية السنة الدراسية للمدرسة المولوية و هذا ما قامتت

بالفيديو.. هذه هي الدولة العربية التي تعذر فيها ثبوت رؤية الهلال | بووز

بالفيديو.. هذه هي الدولة العربية التي تعذر فيها ثبوت رؤية الهلال

بالفيديو.. هذه هي الدول التي أعلنت عن ثبوت رؤية الهلال | بووز

بالفيديو.. هذه هي الدول التي أعلنت عن ثبوت رؤية الهلال

عاجل: بعد السعودية و الإمارات و قطر..مصر تحتفل بعيد الفطر يوم غد الأحد | دولي

عاجل: بعد السعودية و الإمارات و قطر..مصر تحتفل بعيد الفطر يوم غد الأحد

عاجل: المغرب يقرر الاستدعاء الفوري لسفيره بهولندا لهذا السبب | بوليتيك

عاجل: المغرب يقرر الاستدعاء الفوري لسفيره بهولندا لهذا السبب

بالفيديو | محمد صلاح لمراسل قناة انجليزية: هذا هو السبب الذي جعلني أختار ليڤربول | بووز

بالفيديو | محمد صلاح لمراسل قناة انجليزية: هذا هو السبب الذي جعلني أختار ليڤربول

بالفيديو : محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول في جولة داخل الانفليد وشاهد التواضع وعشق الجماهير له | بووز

بالفيديو : محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول في جولة داخل الانفليد وشاهد التواضع وعشق الجماهير له

الوطن شراكة أحلام

عاجل و رسميا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 21:13 عاجل و رسميا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب | مجتمع
عاجل و رسميا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم السبت، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين هو غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك.

شوف تيفي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم السبت، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين هو غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة : "تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1438 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 رمضان المعظم 1438 هـ موافق 24 يونيو 2017 م، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر رمضان المعظم يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شوال، الذي هو يوم عيد الفطر، هو يوم الاثنين 26 يونيو 2017 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الفطر السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي، والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاجل و رسميا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذه مواقيت صلاة عيد الفطر بمراكش | مجتمع

هذه مواقيت صلاة عيد الفطر بمراكش

بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب | مجتمع

بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب

عاجل: مغاربة إيطاليا مْعَيدين يوم غد الأحد | مجتمع

عاجل: مغاربة إيطاليا مْعَيدين يوم غد الأحد

شاهد فيديو إعادة تمثيل جريمة قتل فرنسي وتقطيع جثته بمراكش | مجتمع

شاهد فيديو إعادة تمثيل جريمة قتل فرنسي وتقطيع جثته بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عاجل و هام للمغاربة..هذه طرق مراقبة الهلال قبل الإعلان عن موعد عيد الفطر | بــووز
منذ 3 ساعات

عاجل و هام للمغاربة..هذه طرق مراقبة الهلال قبل الإعلان عن موعد عيد الفطر

الفوضى فالأثمنة بمحطة ولاد زيان فكازا بمناسبة عيد الفطر (فيديو) | بــووز

الفوضى فالأثمنة بمحطة ولاد زيان فكازا بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

بالفيديو..مبقاوش التجاوزات فمحطة ولاد زيان فالأعياد وها علاش | بــووز

بالفيديو..مبقاوش التجاوزات فمحطة ولاد زيان فالأعياد وها علاش

أجواء عيد الفطر بالأسواق المغربية..إقبال كبير على الملابس التقليدية بأثمنة مناسبة | بــووز

أجواء عيد الفطر بالأسواق المغربية..إقبال كبير على الملابس التقليدية بأثمنة مناسبة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد الإعلان عن أول أيام عيد الفطر بالمملكة | بوليتيك
منذ 10 دقائق

عاجل:هذا ما قام به الملك محمد السادس بعد الإعلان عن أول أيام عيد الفطر بالمملكة

عاجل و رسميا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب | مجتمع

عاجل و رسميا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء حفل نهاية السنة الدراسية للمدرسة المولوية و هذا ما قامتت به الأميرة للا خديجة | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء حفل نهاية السنة الدراسية للمدرسة المولوية و هذا ما قامتت

بالفيديو.. هذه هي الدولة العربية التي تعذر فيها ثبوت رؤية الهلال | بووز

بالفيديو.. هذه هي الدولة العربية التي تعذر فيها ثبوت رؤية الهلال

﻿ ﻿
اليوم 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.