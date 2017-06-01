عاجل و رسميا: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن أول أيام عيد الفطر بالمغرب ﻿

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم السبت، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين هو غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك.

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم السبت، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الاثنين هو غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة : "تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1438 هـ، بعد مغرب يوم السبت 29 رمضان المعظم 1438 هـ موافق 24 يونيو 2017 م، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر رمضان المعظم يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شوال، الذي هو يوم عيد الفطر، هو يوم الاثنين 26 يونيو 2017 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الفطر السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي، والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".