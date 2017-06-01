عاجل: بعد السعودية و الإمارات و قطر..مصر تحتفل بعيد الفطر يوم غد الأحد ﻿

أعلنت دار الافتاء المصرية مساء اليوم، أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر .

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أعلنت دار الافتاء المصرية مساء اليوم، أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر .

و قال مفتى الجمهورية، شوقى علام ، في بيان له ، إن اللجان الشرعية والعلمية التابعة لدار الإفتاء استطلعت بعد غروب شمس اليوم هلال شهر شوال للعام الهجرى 1438، وتبين لها بالرؤية الشرعية ثبوت هلال الشهر ليكون غدا أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك .

وقدم مفتى الجمهورية، بهذه المناسبة، التهنئة إلى الشعب المصرى وللأمتين العربية والاسلامية.