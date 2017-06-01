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عاجل: المغرب يقرر الاستدعاء الفوري لسفيره بهولندا لهذا السبب

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 19:48 عاجل: المغرب يقرر الاستدعاء الفوري لسفيره بهولندا لهذا السبب | بوليتيك
عاجل: المغرب يقرر الاستدعاء الفوري لسفيره بهولندا لهذا السبب
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم السبت أن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بلاهاي.

شوف تيفي:

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم السبت أن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بلاهاي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، أنه خلال اليومين الماضيين، جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا.

وأضاف البلاغ أن هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015

وأشار إلى أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، مسجلا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتىء يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الاجرامية.

وذكر المصدر ذاته أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات.

وتابع البلاغ أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الاجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر، فإن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بلاهاي، للتشاور، وستدرس إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطور هذا الملف.

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