بالصور.. مراد الكرطومي أمام قاضي التحقيق ﻿

علمت شوف تيفي أن مراد الكرطومي رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالدارالبيضاء تم عرضه في هذه الأثناء على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية الزجرية

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن مراد الكرطومي رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالدارالبيضاء تم عرضه في هذه الأثناء على قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية الزجرية

وتوصلت شوف تيفي بصور لبعض المواطنين وهم في انتظار مراد الكرطومي من أمام المحكمة الزجرية، بالإضافة إلى مجموعة من النساء اللواتي ينتظرن عائلاتهم.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت هذا الأسبوع المعني بالأمر، بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا تحدث فيها عن فساد بعض قضاة المملكة ومسؤولين كبار في عدة قطاعات، إذ جرى اعتقال مراد بعد أن تقدمت شخصيات وازنة ومسؤولون كبار بشكايات لدى الوكيل العام للملك بخصوص الإتهامات الموجهة إليه من طرفه.