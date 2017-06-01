بالفيديو..سرقة هاتف من محل تجاري بالمحمدية ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو مُصور تم التقاطه من كاميرا المراقبة يُظهر عملية سرقة في واضحة النهار بإحدى المخابز بمدينة المحمدية.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو مُصور تم التقاطه من كاميرا المراقبة يُظهر عملية سرقة في واضحة النهار بإحدى المخابز بمدينة المحمدية.

وحسب الفيديو فإن السارق العشريني أقدم على سرقة هاتف نقال لأحد المستخدمين بالمخبزة المذكورة وسط غفلة من الجميع.

هذا وقد نشر ضحية السرقة، هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعية من أجل التعرف على هوية السارق، كما طالب من الجهات المعنية التدخل ومباشرة التحقيق من أجل القبض على السارق ليأخد جزائه.