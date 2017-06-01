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هذه مواقيت صلاة عيد الفطر بمراكش

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 18:57 هذه مواقيت صلاة عيد الفطر بمراكش | مجتمع
هذه مواقيت صلاة عيد الفطر بمراكش
تُنهي المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة مراكش آسفي الى عموم ساكنة مدينة مراكش، أن صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1438 ستقام بعشرة

شوف تيفي :

تُنهي المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة مراكش آسفي الى عموم ساكنة مدينة مراكش، أن صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1438 ستقام بعشرة مساجد ويتعلق الأمر بـ مصلى سيدي عمارة "المصلى الرسمي" ، مصلى سيدي يوسف بن علي "المرس" / "دوار الظلام" ، مصلى المسيرة الاولى "قرب ثانوية بن تومرت »،مصلى بلبكار جوار الثانوية الاعدادية الشاطبي، مصلى المحاميد واسكجور قبال مسجد الشكيلي يسار شارع كماسة، مصلى المسيرة الثالثة جوار مسجد حليمة السعدية، مصلى أزلي الجنوبي جوار دوار الحرش أزلي، مصلى عين مزوار، مصلى حي رياض السلام جوار المسجد، ومصلى العزوزية خلف القاعة المغطاة.

 وأضافت المندوبية الجهوة للشؤون الإسلامية أن صلاة العيد ستقام على الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحا "6:45" في المصليات المذكورة ، مع العلم أن جل المساجد ستبقى مفتوحة كذلك في وجه المصلين لمن أراد أداء صلاة العيد.

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