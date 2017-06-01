الرضيع سعد في ذمة الله بعد معاناته من تشوه خلقي في الأمعاء والمسؤولين ''آوت'' ﻿

كشف رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أن الرضيع سعد الذي كان يعاني من عيب خلقي حرمه من البراز لفظ أنفاسه الأخيرة يومه السبت بمستشفى محمد السادس بمراكش حيث كان يتابع علاجه .

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كشف رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أن الرضيع سعد الذي كان يعاني من عيب خلقي حرمه من البراز لفظ أنفاسه الأخيرة يومه السبت بمستشفى محمد السادس بمراكش حيث كان يتابع علاجه .

وأضافت المصادر ذاتها، أن الطفل سعد وبعد إجرائه لعملية جراحية دقيقة يوم أمس الجمعة من أجل إعادة الأمعاء إلى مكانها ساءت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

جدير بالذكر، أن الرضيع البالغ من العمر قيد حياته 8 أشهر، كانت صُوره مُتداولة على نطاق واسع عبر المواقع التواصلية من أجل طلب المساعدة من المسؤولين في غياب تدخل وزارة الصحة