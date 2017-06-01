بالفيديو.. حاليا حريق مهول بين مدينة القصر الكبير وسوق الأربعاء الغرب ﻿

شب حريق مهول بين مدينة القصر الكبير وسوق الأربعاء الغرب زوال يومه السبت بعدما أقدم مجموعة من الفلاحين بالمنطقة المذكورة على حرق « التبن » المتواجد بأراضيهم ليندلع الحريق على مستوى الطريق الجهوية

شوف تيفي

شب حريق مهول بين مدينة القصر الكبير وسوق الأربعاء الغرب زوال يومه السبت بعدما أقدم مجموعة من الفلاحين بالمنطقة المذكورة على حرق « التبن » المتواجد بأراضيهم ليندلع الحريق على مستوى الطريق الجهوية المؤدية إلى القنيطرة و يأتي على الأشجار المتواجدة بالطريق.

وحسب ما عاينه مصدر شوف تيفي فإن الحريق تسبب في توقف حركة الطريق ، مما تسبب في خوف وهلع لدى المسافرين بالطريق المذكورة

هذا وفور علمها بالواقعة، حل بعين المكان رجال الدرك الملكي مرفوقين بالوقاية المدنية من أجل إخماد الحريق وفتح تحقيق في النازلة.