عاجل: إحالة الكرطومي على سجن عكاشة في حالة اعتقال ﻿

أمرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، اليوم السبت بإحالة مراد الكرطومي رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالدارالبيضاء على سجن عكاشة في حالة اعتقال.

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أمرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، اليوم السبت بإحالة مراد الكرطومي رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالدارالبيضاء على سجن عكاشة في حالة اعتقال.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت هذا الأسبوع المعني بالأمر، بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا تحدث فيها عن فساد بعض قضاة المملكة ومسؤولين كبار في عدة قطاعات، إذ جرى اعتقال مراد بعد أن تقدمت شخصيات وازنة ومسؤولون كبار بشكايات لدى الوكيل العام للملك بخصوص الإتهامات الموجهة إليه من طرفه.