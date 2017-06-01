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عاجل: المغرب يدين بشدة محاولة الاعتداء على الحرم المكي الشريف

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 17:56 عاجل: المغرب يدين بشدة محاولة الاعتداء على الحرم المكي الشريف | بوليتيك
عاجل: المغرب يدين بشدة محاولة الاعتداء على الحرم المكي الشريف
أدانت المملكة المغربية بشدة محاولة الاعتداء ''الارهابي الغاشم'' على الحرم المكي الشريف وحشود المصلين والمعتمرين في ليلة ختم القرآن الكريم من شهر رمضان المبارك.

شوف تيفي:

أدانت المملكة المغربية بشدة محاولة الاعتداء "الارهابي الغاشم" على الحرم المكي الشريف وحشود المصلين والمعتمرين في ليلة ختم القرآن الكريم من شهر رمضان المبارك.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة "تدين بشدة محاولة الاعتداء الارهابي الغاشم على الحرم المكي الشريف وحشود المصلين والمعتمرين في ليلة ختم القرآن الكريم من هذا الشهر المبارك، وذلك في استفزاز سافر لمشاعر ملايين المسلمين في مختلف بقاع العام". وأضاف البلاغ أن المملكة تشيد بأجهزة الأمن السعودية و تثمن عاليا ما أثبتته من جاهزية ويقظة واستباقية جعلتها تحبط هذه المحاولة الاجرامية الخسيسة ضد أقدس البقع وأطهرها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المملكة تجدد بهذه المناسبة، وقوفها الثابت الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في حربها المشروعة للدفاع عن نفسها وحماية مواطنيها وضيوفها ومقدسات الأمة الاسلامية على أراضيها من مثل هذه المخططات الارهابية الهمجية الآثمة.

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