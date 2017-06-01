عاجل: في انتظار الإعلان الرسمي للمغرب..هذه هي الدول الإسلامية التي أعلنت عن أول أيام عيد الفطر ﻿

أعلنت السعودية و الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ، أن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان لعام 1438 هـ، وأن غداً الأحد (25 يونيو 2017) هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية

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أعلنت السعودية و الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ، أن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان لعام 1438 هـ، وأن غداً الأحد (25 يونيو 2017) هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

فيما أعلنت سلطنة عمان تعذر رؤية هلال شهر شوال، معلنة أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

و كان المركز الفلكي المغربي قد أعلن بدوره عن أول أيام عيد الفطر بالمملكة و الذي يصادف يوم غد الأحد في انتظار التأكيد الرسمي بعد مراقبة الهلال.