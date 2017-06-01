عاجل و رسميا.. عيد الفطر غدا بالسعودية + فيديو ﻿

أعلنت المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال شوال وأن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك

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أعلنت المملكة العربية السعودية، ثبوت رؤية هلال شوال وأن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، حسبما أعلنت فضائية سكاي نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.