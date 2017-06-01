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الوطن شراكة أحلام

عاجل ورسميا.. أول دولة عربية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 17:14 عاجل ورسميا.. أول دولة عربية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر | بووز
عاجل ورسميا.. أول دولة عربية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر
عاجل ورسميا.. أول دولة عربية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر

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عاجل ورسميا.. أول دولة عربية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر

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