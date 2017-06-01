 صادم: الجنس وراء قتل فرنسي بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: إحالة الكرطومي على سجن عكاشة في حالة اعتقال | حوادث و حقوق

عاجل: إحالة الكرطومي على سجن عكاشة في حالة اعتقال

عاجل..هذا ما قالته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمغاربة قبل قلبل بخصوص يوم عيد الفطر | بووز

عاجل..هذا ما قالته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمغاربة قبل قلبل بخصوص يوم عيد الفطر

عاجل: المغرب يدين بشدة محاولة الاعتداء على الحرم المكي الشريف | بوليتيك

عاجل: المغرب يدين بشدة محاولة الاعتداء على الحرم المكي الشريف

عاجل: في انتظار الإعلان الرسمي للمغرب..هذه هي الدول الإسلامية التي أعلنت عن أول أيام عيد الفطر | دولي

عاجل: في انتظار الإعلان الرسمي للمغرب..هذه هي الدول الإسلامية التي أعلنت عن أول أيام عيد الفطر

عاجل و رسميا.. عيد الفطر غدا بالسعودية + فيديو | بوليتيك

عاجل و رسميا.. عيد الفطر غدا بالسعودية + فيديو

عاجل أمن البيضاء يعتقل الشاب الذي ظهر و هو يحمل سكينا أبيضا و مسدسا ضد الأشخاص والممتلكات بمدينة الحسيمة | حوادث و حقوق

عاجل أمن البيضاء يعتقل الشاب الذي ظهر و هو يحمل سكينا أبيضا و مسدسا ضد الأشخاص والممتلكات بمدينة

عاجل ورسميا.. أول دولة عربية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر | بووز

عاجل ورسميا.. أول دولة عربية تعلن يوم غد الأحد أول أيام عيد الفطر

صادم: الجنس وراء قتل فرنسي بمراكش | حوادث و حقوق

صادم: الجنس وراء قتل فرنسي بمراكش

شوفو شنو وقع في فرنسا. بعدما دارو للوز تخفيض | بووز

شوفو شنو وقع في فرنسا. بعدما دارو ''للوز'' تخفيض

الوطن شراكة أحلام

صادم: الجنس وراء قتل فرنسي بمراكش

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 17:06 صادم: الجنس وراء قتل فرنسي بمراكش | حوادث و حقوق
صادم: الجنس وراء قتل فرنسي بمراكش
نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش,في فك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سائح فرنسي عثر على أشلائه مرمية بعدد من حاويات الأزبال بمقاطعة كيليز,بعد تحديد هوية المتهمة الرئيسية

شوف تيفي

نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش,في فك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سائح فرنسي عثر على أشلائه مرمية بعدد من حاويات الأزبال بمقاطعة كيليز,بعد تحديد هوية المتهمة الرئيسية واعتقالها الاربعاء الماضي.

وحسب مصادر الصباح فإن التحقيقات مع المتهمة ظلت متواصلة إلى حدود فجر أول أمس (الخميس),كشفت فيها كل تفاصيل الجريمة,منذ لحظة قتل الضحية وحرق جثته وتقطيعها والتخلص منها بمشاركة شخص اخر,اعتقل أول امس (الخميس),قبل أن تدلهم على المكان الذي دفنت فيه راس الهالك,والذي ظل البحث عنه متواصلا دون جدوى.

وحسب مصادر الصباح فان المتهمة كانت على علاقة جنسية مع السائح الفرنسي,اذ اعتادت زيارته بشكل يومي بشقته بحي كيليز,إلا أنه في الفترة الأخيرة عاد إلى فرنسا لأمر يهمه.

وشددت المصادر على أن المتهمة ظلت تنتقل إلى الشقة من أجل تنظيفها وقضاء لحظات فيها,إلى أن تفاجات يوم الجريمة بوجود الضحية الذي أخبرها بانه صديق خليلها,الذي سلمه مفتاح الشقة لقضاء أيام فيها,واقترح عليه ممارسة الجنس معها.

واعتقدت المتهمة أن ما صرح به الضحية مجرد مزحة,لكنه عبر عن رغبته بشكل صريح في معاشرتها جنسيا.صدت المتهمة الضحية معها بالقوة,وبحكم قوتها البدنية,نجحت في دفعه فسقط على مزهرية كبيرة وأصيب بجروح خطيرة في الرأس,ودخل في غيبوبة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سائح فرنسي مراكش الحكم غيبوبة ممارسة الجنس القضاء الضحية.

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

القبض بثغر مليلية المحتل على مغربي له علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب | حوادث و حقوق

القبض بثغر مليلية المحتل على مغربي له علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب

الرضيع سعد في ذمة الله بعد معاناته من تشوه خلقي في الأمعاء والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

الرضيع سعد في ذمة الله بعد معاناته من تشوه خلقي في الأمعاء والمسؤولين ''آوت''

بالفيديو.. حاليا حريق مهول بين مدينة القصر الكبير وسوق الأربعاء الغرب | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حاليا حريق مهول بين مدينة القصر الكبير وسوق الأربعاء الغرب

عاجل: إحالة الكرطومي على سجن عكاشة في حالة اعتقال | حوادث و حقوق

عاجل: إحالة الكرطومي على سجن عكاشة في حالة اعتقال

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أجواء عيد الفطر بالأسواق المغربية..إقبال كبير على الملابس التقليدية بأثمنة مناسبة | بــووز
منذ 23 دقيقة

أجواء عيد الفطر بالأسواق المغربية..إقبال كبير على الملابس التقليدية بأثمنة مناسبة

قبل اعتقاله..أنور ديوان لشوف تيفي..أنا كنبغي بلادي وعندي غيرة عليها داكشي علاش هزيت السلاح و بغيت نفضح الزفزافي ورفاقه | بــووز

قبل اعتقاله..أنور ديوان لشوف تيفي..أنا كنبغي بلادي وعندي غيرة عليها داكشي علاش هزيت السلاح و بغيت نفضح الزفزافي ورفاقه

بالفيديو..شوفو أشنو قال لحبيب على دور سكينة درابيل في سلسلة الخاوة | بــووز

بالفيديو..شوفو أشنو قال لحبيب على دور سكينة درابيل في سلسلة الخاوة

بالفيديو.. لحبيب يتحدث عن جديده الفني | بــووز

بالفيديو.. لحبيب يتحدث عن جديده الفني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

القبض بثغر مليلية المحتل على مغربي له علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب | حوادث و حقوق
منذ 46 ثانية

القبض بثغر مليلية المحتل على مغربي له علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية بتعاون مع المغرب

الرضيع سعد في ذمة الله بعد معاناته من تشوه خلقي في الأمعاء والمسؤولين آوت | حوادث و حقوق

الرضيع سعد في ذمة الله بعد معاناته من تشوه خلقي في الأمعاء والمسؤولين ''آوت''

بالفيديو.. حاليا حريق مهول بين مدينة القصر الكبير وسوق الأربعاء الغرب | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حاليا حريق مهول بين مدينة القصر الكبير وسوق الأربعاء الغرب

عاجل: إحالة الكرطومي على سجن عكاشة في حالة اعتقال | حوادث و حقوق

عاجل: إحالة الكرطومي على سجن عكاشة في حالة اعتقال

﻿ ﻿
اليوم 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.