صادم: الجنس وراء قتل فرنسي بمراكش ﻿

نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش,في فك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سائح فرنسي عثر على أشلائه مرمية بعدد من حاويات الأزبال بمقاطعة كيليز,بعد تحديد هوية المتهمة الرئيسية

شوف تيفي

نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش,في فك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سائح فرنسي عثر على أشلائه مرمية بعدد من حاويات الأزبال بمقاطعة كيليز,بعد تحديد هوية المتهمة الرئيسية واعتقالها الاربعاء الماضي.

وحسب مصادر الصباح فإن التحقيقات مع المتهمة ظلت متواصلة إلى حدود فجر أول أمس (الخميس),كشفت فيها كل تفاصيل الجريمة,منذ لحظة قتل الضحية وحرق جثته وتقطيعها والتخلص منها بمشاركة شخص اخر,اعتقل أول امس (الخميس),قبل أن تدلهم على المكان الذي دفنت فيه راس الهالك,والذي ظل البحث عنه متواصلا دون جدوى.

وحسب مصادر الصباح فان المتهمة كانت على علاقة جنسية مع السائح الفرنسي,اذ اعتادت زيارته بشكل يومي بشقته بحي كيليز,إلا أنه في الفترة الأخيرة عاد إلى فرنسا لأمر يهمه.

وشددت المصادر على أن المتهمة ظلت تنتقل إلى الشقة من أجل تنظيفها وقضاء لحظات فيها,إلى أن تفاجات يوم الجريمة بوجود الضحية الذي أخبرها بانه صديق خليلها,الذي سلمه مفتاح الشقة لقضاء أيام فيها,واقترح عليه ممارسة الجنس معها.

واعتقدت المتهمة أن ما صرح به الضحية مجرد مزحة,لكنه عبر عن رغبته بشكل صريح في معاشرتها جنسيا.صدت المتهمة الضحية معها بالقوة,وبحكم قوتها البدنية,نجحت في دفعه فسقط على مزهرية كبيرة وأصيب بجروح خطيرة في الرأس,ودخل في غيبوبة.