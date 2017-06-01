تفاصيل جديدة حول أضخم حريق شب بدوار عين عودة ﻿

في جديد الحريق الذي اندلع مساء أمس الجمعة بدوار ''تازروت'' الصفيحي بعين العودة (عمالة الصخيرات - تمارة) ،أتى على حوالي مائة مسكن حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

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في جديد الحريق الذي اندلع مساء أمس الجمعة بدوار "تازروت" الصفيحي بعين العودة (عمالة الصخيرات - تمارة) ،أتى على حوالي مائة مسكن حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وأوضحت المصادر ذاتها ، أن الحريق الذي اندلع حوالي الساعة التاسعة من مساء أمس أتى، حسب حصيلة أولية، على حوالي مائة سكن صفيحي دون أن يخلف خسائر في الأرواح، مضيفة أنه لم يتم بعد السيطرة على الحريق الذي عبأت له عناصر الوقاية المدنية المعدات والآليات اللازمة لإخماده.