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عاجل و بالفيديو: السيطرة على حريق بحي صفيحي ببلدية عين عودة أتى على حوالي مائة مسكن

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 15:52 عاجل و بالفيديو: السيطرة على حريق بحي صفيحي ببلدية عين عودة أتى على حوالي مائة مسكن | حوادث و حقوق
عاجل و بالفيديو: السيطرة على حريق بحي صفيحي ببلدية عين عودة أتى على حوالي مائة مسكن
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بعمالة الصخيرات تمارة من السيطرة على حريق شب أمس الجمعة بدوار ''تازروت'' الصفيحي ببلدية عين العودة (عمالة الصخيرات - تمارة)، أتى على حوالي مائة مسكن.

شوف تيفي:

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بعمالة الصخيرات تمارة من السيطرة على حريق شب أمس الجمعة بدوار "تازروت" الصفيحي ببلدية عين العودة (عمالة الصخيرات - تمارة)، أتى على حوالي مائة مسكن.

وأوضحت السلطات المحلية بالعمالة، أن الحريق الذي اندلع حوالي الساعة التاسعة من مساء أمس وتمت السيطرة عليه في حدود الثانية من فجر اليوم السبت، أتى على حوالي مائة سكن صفيحي دون أن يخلف خسائر في الأرواح، مضيفة أن الجهود التي بذلتها عناصر الوقاية المدنية والتي تم تعزيزها بالموارد البشرية والمعدات والآليات اللازمة وبمساعدة قاطني الحي، مكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون اتساع رقعته.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحريق خلف إصابة سيدتين، واحدة بإغماء والأخرى بجروح طفيفة تم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي سيدي لحسن لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث غادرتا المستشفى صباح اليوم.

ووفق المصدر ذاته، فإن مصالح عمالة الصخيرات تمارة عقدت، في إطار برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح ببلدية عين العودة، عدة اجتماعات مع ممثلي الساكنة، حيث ستشرع الأسبوع المقبل في عملية إعادة إيواء قاطني هذا الحي الصفيحي الذي يأوي حوالي 400 أسرة.

 

 

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