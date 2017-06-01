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الحبيب المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 15:43 الحبيب المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد | بوليتيك
الحبيب المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد
مثل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد السيد اليكسناندر فوشيس الذي جرى مساء الجمعة في القصر الجمهوري ببلغراد بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات

شوف تيفي:و م ع

مثل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد السيد اليكسناندر فوشيس الذي جرى مساء الجمعة في القصر الجمهوري ببلغراد بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وكذلك ممثلي عدد من الدول.

وكان فوشيس زعيم الحزب التقدمي لصربيا البالغ من العمر 47 سنة قد انتخب في أبريل الماضي رئيسا لصربيا بنسبة أصوات من 1ر55 في المائة في الدور الأول.

وأوضح بلاغ لسفارة المغرب في بلغراد أن المالكي أجرى بالمناسبة مباحثات مع نائب الوزير الأول وزير الخارجية السيد إيفيكا داسيس أعرب خلالها المسؤول الصربي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة والرقي بها لنفس مستوى متانة العلاقات السياسية التي تربط بين البلدين.

وأكد أن المملكة شريك هام لصربيا في المنطقة منوها بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي كما جدد التأكيد على موقف بلاده المدعم من حيث المبدأ للوحدة الترابية للمملكة.

وخلال هذه المباحثات نوه المسؤول الصربي أيضا بكون زيارة رئيس مجلس النواب تتزامن والذكرى الستين لإقامة العلاقات بين البلدين.

ومن جهته أشاد المالكي بعلاقات الصداقة الدائمة التي تربط البلدين مؤكدا على ضرورة إضفاء دينامية جديدة على التعاون الاقتصادي والتجاربي والثقافي والقضائي بين الرباط وبلغراد.

وأضاف أن تنصيب الرئيس الجديد لصربيا حدث استثنائي وتتويج لانتخابات ديمقراطية تعتبر نموذجا لكل دول البلقان مجددا التأكيد على أسس الديبلوماسية المغربية والمتمثلة في عدم التدخل وتعزيز الاستقرار والدفاع عن الوحدة الترابية وتحقيق رفاهية الشعوب.

وقد جرت هذه المباحثات بحضور سفير المغرب في بلغراد السيد محمد أمين بلحاج.

 

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