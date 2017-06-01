​ما بين بن كيران والعثماني ما بقاش تيدوز الضو ﻿

أكدت مصادر متطابقة لـ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران اشتكى للعديد من مقربيه، ما عبر عنه ب''سلوكات''العثماني رئيس الحكومة المهادنة، والتي أضرت كثيرا بموقع حزب العدالة والتنمية، وأيضا إخفاء رئيس

شوف تيفي:

أكدت مصادر متطابقة لـ"شوف تيفي" أن عبد الإله بن كيران اشتكى للعديد من مقربيه، ما عبر عنه ب"سلوكات"العثماني رئيس الحكومة المهادنة، والتي أضرت كثيرا بموقع حزب العدالة والتنمية، وأيضا إخفاء رئيس الحكومة لمعطيات كثيرة ترتبط بتدبير الشأن العام عن قيادة الحزب وخاصة الأمين العام، وعلقت ذات المصادر"أنه ما بقاش تيدوز الضو بين بن كيران والعثماني ، أما الما فقد يهز أحدهما خلال انتخاب الأمانة العامة في المؤتمر القادم".

ويشارك العديد من قياديي البيجيدي رؤية أمينهم العام حول سياسة التكتم التي يتميز بها سعد الدين العثماني والذي أبرزته بشكل باهت خاصة أمام حراك الريف، ولذلك تؤكد ذات المصادر أن العديدين من أطر حزب العدالة والتنمية مع منح بن كيران ولاية أخرى على رأس الأمانة العامة حتى لا يتأثر الحزب بالوجه الخافت لحكومة العثماني التي يبدو أنها لن تكمل عدتها القانونية.