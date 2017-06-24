بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب ﻿

شوف تيفي
تعرف محطة ولاد زيان بالدارالبيضاء يومه السبت اكتضاضا وفوضى عارمة بسبب أسعار التذاكر المرتفعة تزامنا مع عيد الفطر المبارك.
وحسب ما عاينت "شوف تيفي" بعين المكان فإن المسافرين متذمرين من أثمنة التذاكر الباهضة الثمن معتبرين أن الوسطاء يستغلون هاته الفترة من السنة من أجل مضاعفة الأسعار، ويُضيف مصدرنا أن الركاب يُحملون مسؤولية الإرتفاع الصاروخي في أثمنة التذاكر لإدارة المحطة الطرقية التي لا تقوم حسبهم بمراقبة الوسطاء وأصحاب الحافلات.
وأفادت المصادر ذاتها، أن أسعار تذاكر السفر وصلت إلى 80 و90 درهم عِوض 50 و60 درهما التي تعرفها التذاكر خلال الأيام العادية.
عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.