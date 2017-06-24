بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب ﻿

تعرف محطة ولاد زيان بالدارالبيضاء يومه السبت اكتضاضا وفوضى عارمة بسبب أسعار التذاكر المرتفعة تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

شوف تيفي

تعرف محطة ولاد زيان بالدارالبيضاء يومه السبت اكتضاضا وفوضى عارمة بسبب أسعار التذاكر المرتفعة تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" بعين المكان فإن المسافرين متذمرين من أثمنة التذاكر الباهضة الثمن معتبرين أن الوسطاء يستغلون هاته الفترة من السنة من أجل مضاعفة الأسعار، ويُضيف مصدرنا أن الركاب يُحملون مسؤولية الإرتفاع الصاروخي في أثمنة التذاكر لإدارة المحطة الطرقية التي لا تقوم حسبهم بمراقبة الوسطاء وأصحاب الحافلات.

وأفادت المصادر ذاتها، أن أسعار تذاكر السفر وصلت إلى 80 و90 درهم عِوض 50 و60 درهما التي تعرفها التذاكر خلال الأيام العادية.