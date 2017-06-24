 بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. حيلة خطيرة لشفار سرق هاتف وهرب قدام الناس.. شوفو شنو وقع ليه ملي كان خارج | بووز

بالفيديو.. حيلة خطيرة لشفار سرق هاتف وهرب قدام الناس.. شوفو شنو وقع ليه ملي كان خارج

بالفيديو.. شوفو كيفاش سرق هاتف من محل بالمحمدية | بووز

بالفيديو.. شوفو كيفاش سرق هاتف من محل بالمحمدية

فيديو يوثق لحظة وفاة رجل داخل المسجد في ليلة 27 رمضان | بووز

فيديو يوثق لحظة وفاة رجل داخل المسجد في ليلة 27 رمضان

اختفى له ابنه في الحرم المكي..شوفو فين لقاه وردة الفعل ديالو (مشهد مؤثر جدا) | بووز

اختفى له ابنه في الحرم المكي..شوفو فين لقاه وردة الفعل ديالو (مشهد مؤثر جدا)

تفاصيل جديدة حول أضخم حريق شب بدوار عين عودة | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول أضخم حريق شب بدوار عين عودة

عاجل و بالفيديو: السيطرة على حريق بحي صفيحي ببلدية عين عودة أتى على حوالي مائة مسكن | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو: السيطرة على حريق بحي صفيحي ببلدية عين عودة أتى على حوالي مائة مسكن

الحبيب المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد | بوليتيك

الحبيب المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد

​ما بين بن كيران والعثماني ما بقاش تيدوز الضو | بوليتيك

​ما بين بن كيران والعثماني ما بقاش تيدوز الضو

بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب | مجتمع

بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب

الوطن شراكة أحلام

بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 15:28 بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب | مجتمع
بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب
تعرف محطة ولاد زيان بالدارالبيضاء يومه السبت اكتضاضا وفوضى عارمة بسبب أسعار التذاكر المرتفعة تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

شوف تيفي

تعرف محطة ولاد زيان بالدارالبيضاء يومه السبت اكتضاضا وفوضى عارمة بسبب أسعار التذاكر المرتفعة تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" بعين المكان فإن المسافرين متذمرين من أثمنة التذاكر الباهضة الثمن معتبرين أن الوسطاء يستغلون هاته الفترة من السنة من أجل مضاعفة الأسعار، ويُضيف مصدرنا أن الركاب يُحملون مسؤولية الإرتفاع الصاروخي في أثمنة التذاكر لإدارة المحطة الطرقية التي لا تقوم حسبهم بمراقبة الوسطاء وأصحاب الحافلات.

 وأفادت المصادر ذاتها، أن أسعار تذاكر السفر وصلت إلى 80 و90 درهم عِوض 50 و60 درهما التي تعرفها التذاكر خلال الأيام العادية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مجتمع فوضى عارمة محطة ولاد زيان شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: مغاربة إيطاليا مْعَيدين يوم غد الأحد | مجتمع

عاجل: مغاربة إيطاليا مْعَيدين يوم غد الأحد

شاهد فيديو إعادة تمثيل جريمة قتل فرنسي وتقطيع جثته بمراكش | مجتمع

شاهد فيديو إعادة تمثيل جريمة قتل فرنسي وتقطيع جثته بمراكش

مثير ...شاهد أضيق زنقة بالمغرب | مجتمع

مثير ...شاهد ''أضيق'' زنقة بالمغرب

ترامب يهدد بحرمان المغاربة من التأشيرة الأمريكية | مجتمع

ترامب يهدد بحرمان المغاربة من التأشيرة الأمريكية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو قال لحبيب على دور سكينة درابيل في سلسلة الخاوة | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو..شوفو أشنو قال لحبيب على دور سكينة درابيل في سلسلة الخاوة

بالفيديو.. لحبيب يتحدث عن جديده الفني | بــووز

بالفيديو.. لحبيب يتحدث عن جديده الفني

فكازا..شوفو أشنو وقع لحظة مداهمة مقهى للشيشا فبورنازيل في رمضان | بــووز

فكازا..شوفو أشنو وقع لحظة مداهمة مقهى للشيشا فبورنازيل في رمضان

بالفيديو.. القارئ عمر القزابري قراءة رائعة من سورة طه كاملة في صلاة التراويح ليلة 28 رمضان 2017/1438 | قنوات أخرى

بالفيديو.. القارئ عمر القزابري قراءة رائعة من سورة طه كاملة في صلاة التراويح ليلة 28 رمضان 2017/1438

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. حيلة خطيرة لشفار سرق هاتف وهرب قدام الناس.. شوفو شنو وقع ليه ملي كان خارج | بووز
منذ 29 دقيقة

بالفيديو.. حيلة خطيرة لشفار سرق هاتف وهرب قدام الناس.. شوفو شنو وقع ليه ملي كان خارج

بالفيديو.. شوفو كيفاش سرق هاتف من محل بالمحمدية | بووز

بالفيديو.. شوفو كيفاش سرق هاتف من محل بالمحمدية

فيديو يوثق لحظة وفاة رجل داخل المسجد في ليلة 27 رمضان | بووز

فيديو يوثق لحظة وفاة رجل داخل المسجد في ليلة 27 رمضان

اختفى له ابنه في الحرم المكي..شوفو فين لقاه وردة الفعل ديالو (مشهد مؤثر جدا) | بووز

اختفى له ابنه في الحرم المكي..شوفو فين لقاه وردة الفعل ديالو (مشهد مؤثر جدا)

﻿ ﻿
اليوم 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.