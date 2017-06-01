 بالفيديو..وثائقي فرنسي يُبرز جمال المغرب الطبيعي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. حيلة خطيرة لشفار سرق هاتف وهرب قدام الناس.. شوفو شنو وقع ليه ملي كان خارج | بووز

بالفيديو.. حيلة خطيرة لشفار سرق هاتف وهرب قدام الناس.. شوفو شنو وقع ليه ملي كان خارج

بالفيديو.. شوفو كيفاش سرق هاتف من محل بالمحمدية | بووز

بالفيديو.. شوفو كيفاش سرق هاتف من محل بالمحمدية

فيديو يوثق لحظة وفاة رجل داخل المسجد في ليلة 27 رمضان | بووز

فيديو يوثق لحظة وفاة رجل داخل المسجد في ليلة 27 رمضان

اختفى له ابنه في الحرم المكي..شوفو فين لقاه وردة الفعل ديالو (مشهد مؤثر جدا) | بووز

اختفى له ابنه في الحرم المكي..شوفو فين لقاه وردة الفعل ديالو (مشهد مؤثر جدا)

تفاصيل جديدة حول أضخم حريق شب بدوار عين عودة | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول أضخم حريق شب بدوار عين عودة

عاجل و بالفيديو: السيطرة على حريق بحي صفيحي ببلدية عين عودة أتى على حوالي مائة مسكن | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو: السيطرة على حريق بحي صفيحي ببلدية عين عودة أتى على حوالي مائة مسكن

الحبيب المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد | بوليتيك

الحبيب المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد

​ما بين بن كيران والعثماني ما بقاش تيدوز الضو | بوليتيك

​ما بين بن كيران والعثماني ما بقاش تيدوز الضو

بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب | مجتمع

بالصور.. فوضى عارمة بمحطة ولاد زيان قبل عيد الفطر وهذا هو السبب

الوطن شراكة أحلام

بالفيديو..وثائقي فرنسي يُبرز جمال المغرب الطبيعي

بتاريــخ : 24 يونيو 2017 / 15:26 بالفيديو..وثائقي فرنسي يُبرز جمال المغرب الطبيعي | بوليتيك
بالفيديو..وثائقي فرنسي يُبرز جمال المغرب الطبيعي
بثت القناة التلفزية الفرنسية (فرانس 2)، وثائقيا يدعو للسفر عبر المغرب من السماء.

شوف تيفي:

بثت القناة التلفزية الفرنسية (فرانس 2)، وثائقيا يدعو للسفر عبر المغرب من السماء.

ويبرز هذا الوثائقي بعنوان "المغرب نظرة من أعلى"، الذي أخرجه المصور الفوتوغرافي يان أرتوس برترون وأنتجته القناة بشراكة مع القناة الثانية، ومدته 85 دقيقة، المناظر الطبيعية الخلابة للمملكة، ويدعو لاكتشاف غناها.

والتقطت كاميرا يان أرتوس برتران، بدءا من واحة فينت إلى بحيرة للا تاكركوست مرورا بتيزينتيشكا ووصولا بالمدن المغربية، سلسلة من الصور الفريدة تبرز جمال المملكة.

وصاحب هذه الصور تعليق الصحافي الفرنسي من أصل مغربي علي بادو، الذي استعاد من خلال هذه الصور أماكن مألوفة كان قد قضى بها جزءا من طفولته، كما اكتشف للمرة الأولى مشاهد رائعة.

وانطلق هذا السفر من المدن العتيقة كمكناس وفاس واستمر على طول ساحل الأطلسي، قبل أن يصل إلى جبال الأطلس ثم مراكش والريف فالبحر الأبيض المتوسط.

ويدعو هذا الوثائقي، من خلال هذا السفر، إلى اكتشاف المدن القديمة بالمملكة، لاسيما مدينة فاس، حيث المدابغ التقليدية التي تعد واحدة من خصوصيات هذه الحاضرة الروحية العريقة.

كما توقف الشريط عند ساحة جامع الفنا المصنفة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وكذا المدينة القديمة للرباط، إلى جانب إبراز ثراء التراث الأندلسي والمتوسطي للمملكة.

ويقترح الشريط كذلك، اكتشاف المغرب الذي لا نعرفه جيدا، والتفكير والتأمل والتساؤل حول ضرورة الحفاظ على غنى وثراء الطبيعية بالمملكة، كما أثار المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة خاصة بالأقاليم الجنوبية.

وأظهر أن البلد أضحى اليوم ورشا مفتوحا، لاسيما محطة ورزازات للطاقة الشمسية، وجسر محمد السادس بالرباط، فضلا عن تطوير عدد من القطاعات الاقتصادية كالصيد البحري والزراعة في البيوت البلاستيكية بالداخلة.

يشار إلى أن القناة الثانية بثت مساء الأربعاء هذا الوثائقي في نسخته العربية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي×المغربوثائقي فرنسي المغرب جمال سماء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الحبيب المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد | بوليتيك

الحبيب المالكي يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الصربي الجديد

​ما بين بن كيران والعثماني ما بقاش تيدوز الضو | بوليتيك

​ما بين بن كيران والعثماني ما بقاش تيدوز الضو

عاجل: المغرب يُوجه ضربة موجعة للجزائر و صنيعتها البوليساريو | بوليتيك

عاجل: المغرب يُوجه ضربة موجعة للجزائر و صنيعتها البوليساريو

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو | بوليتيك

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو قال لحبيب على دور سكينة درابيل في سلسلة الخاوة | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو..شوفو أشنو قال لحبيب على دور سكينة درابيل في سلسلة الخاوة

بالفيديو.. لحبيب يتحدث عن جديده الفني | بــووز

بالفيديو.. لحبيب يتحدث عن جديده الفني

فكازا..شوفو أشنو وقع لحظة مداهمة مقهى للشيشا فبورنازيل في رمضان | بــووز

فكازا..شوفو أشنو وقع لحظة مداهمة مقهى للشيشا فبورنازيل في رمضان

بالفيديو.. القارئ عمر القزابري قراءة رائعة من سورة طه كاملة في صلاة التراويح ليلة 28 رمضان 2017/1438 | قنوات أخرى

بالفيديو.. القارئ عمر القزابري قراءة رائعة من سورة طه كاملة في صلاة التراويح ليلة 28 رمضان 2017/1438

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. حيلة خطيرة لشفار سرق هاتف وهرب قدام الناس.. شوفو شنو وقع ليه ملي كان خارج | بووز
منذ 30 دقيقة

بالفيديو.. حيلة خطيرة لشفار سرق هاتف وهرب قدام الناس.. شوفو شنو وقع ليه ملي كان خارج

بالفيديو.. شوفو كيفاش سرق هاتف من محل بالمحمدية | بووز

بالفيديو.. شوفو كيفاش سرق هاتف من محل بالمحمدية

فيديو يوثق لحظة وفاة رجل داخل المسجد في ليلة 27 رمضان | بووز

فيديو يوثق لحظة وفاة رجل داخل المسجد في ليلة 27 رمضان

اختفى له ابنه في الحرم المكي..شوفو فين لقاه وردة الفعل ديالو (مشهد مؤثر جدا) | بووز

اختفى له ابنه في الحرم المكي..شوفو فين لقاه وردة الفعل ديالو (مشهد مؤثر جدا)

﻿ ﻿
اليوم 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.