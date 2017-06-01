عاجل:بعد الجزائر..هذا هو أول أيام عيد الفطر بالسعودية ﻿

كشفت وسائل إعلام سعودية يومه السبت، أن أول أيام عيد الفطر بالمملكة سيكون يوم غد الأحد استنادا لحسابات فلكية.

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كشفت وسائل إعلام سعودية يومه السبت، أن أول أيام عيد الفطر بالمملكة سيكون يوم غد الأحد استنادا لحسابات فلكية.

من جهة أخرى قال الباحث الفلكي والمشرف على جمعية آفاق لعلوم الفضاء السعودية، شرف السفياني، لصحيفة سبق السعودية ان يوم الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر، فلكياً.

وتابع الباحث الفلكي أنه "بنظرة عامة على جميع الدول العربية نجد أن الهلال يغرب بعد غروب الشمس بفترة زمنية لا تقل عن 20 دقيقة".

موضحا ومن خلال هذه المعطيات والحسابات الفلكية القطعية يتضح لنا جلياً تحقق الشرطين الأساسيين لدخول الشهر الجديد فلكياً؛ وهما أولاً حدوث الاقتران الفلكي وولادة الهلال قبل غروب شمس يوم التاسع والعشرين الساعة 05:32 صباحا، والثاني غروب الهلال بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين بفارق زمني 23 دقيقة حسب أفق مكة.